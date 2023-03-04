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Брянский губернатор обещал купить дом семье мальчика Федора

Брянский губернатор купит дом семье мальчика Федора, раненного в результате диверсии

Брянский губернатор обещал купить дом семье мальчика Федора
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз обещал за личные деньги купить новый дом семье мальчика Федора, получившего ранение в результате диверсии. Его слова приводит ТАСС.

«Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший», — сказал губернатор маме ребенка.

Как пишет агентство, дом, где сейчас живет семья Федора, ранее был поврежден пожаром.

Нападение на села Любечане и Сушаны (оба находятся у границы с Украиной на расстоянии примерно 20 км друг от друга) произошло утром 2 марта. Его, по предварительным данным российской стороны, устроили две группы украинских диверсантов. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива», в котором находился Федор. Также в автомобиле находились еще двое детей. Федор помог другим детям выбраться из автомобиля. Детям удалось скрыться и добраться до больницы. Водитель автомобиля погиб.

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Федора прооперировали в тот же день. Как заявил главврач больницы, в которой прошла операция, состояние ребенка тяжелое, у ребенка сохраняется болевой синдром.

Теги
Брянская область Александр Богомаз Военная операция на Украине
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