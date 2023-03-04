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Врач сообщил о состоянии раненого мальчика из Брянской области

Врач рассказал о состоянии мальчика, раненного в результате диверсии в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время посещения десятилетнего мальчика Федора&nbsp;в Брянской областной детской больнице
Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время посещения десятилетнего мальчика Федора в Брянской областной детской больнице (Фото: avbogomaz / Telegram)

Состояние мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, на второй день после операции оценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду. Об этом сообщил главврач детской областной больницы Виктор Алекса в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Алекса, у ребенка сохраняется болевой синдром. Врачи стараются заставить мальчика двигать руками, ногами и дышать поглубже.

«Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет», — отметил главврач.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла движущийся автомобиль «Нива», в котором находился мальчик. Также в автомобиле находились еще двое детей. Федор помог другим детям выбраться из автомобиля. Детям удалось скрыться и добраться до больницы. Водитель автомобиля погиб.

Федора прооперировали в тот же день 2 марта. На следующий день председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Теги
Брянская область Больница ребенок диверсия
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