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Губернатор сообщил об обстреле села и поселка в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Волфино и поселок Краснооктябрьский
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский и село Волфино в Глушковском районе Курской области, в результате оба остались без света. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений», — написал он.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит на юге и западе с Сумской областью Украины.

После начала военной операции курские власти и губернаторы других приграничных российских регионов не раз сообщали об ударах по населенным пунктам со стороны Украины.

Волфино, Краснооктябрьский и другие поселки неоднократно подвергались обстрелам. В сентябре в Волфино при обстреле пострадала 60-летняя женщина. В Краснооктябрьском в конце месяца «зафиксировали более 20 прилетов», писал Старовойт. Повреждения получила подстанция, в результате часть жителей остались без света и воды. Пострадавших при обстреле не было.

В Курской области, действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, также в регионе введен средний уровень реагирования.

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Губернатор сообщил об обстреле села и поселка в Курской области
Губернатор сообщил об обстреле села и поселка в Курской области

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ
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