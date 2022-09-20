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Курский губернатор сообщил о раненой при обстреле села с Украины

Село Волфино в Глушковском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадала 60-летняя женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Зафиксировано не менее 6 прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — написал он.

Также идет обстрел поселка Тёткино, добавил губернатор. По его словам, жители находятся в укрытии. Подробности он пообещал сообщить позже.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Материал дополняется.

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел Военная операция на Украине
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