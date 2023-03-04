Глава Европарламента Роберта Метсола прилетела на Украину. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Хорошо вернуться на Украину. <...> К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. До европейцев, чей дом в нашем Европейском союзе», — написала она на английском и украинском языках.

Метсола заявила, что будущее Украины — членство в Евросоюзе. В Киеве она встретилась с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Стефанчук написал в Twitter, что поблагодарил Метсолу за решение, принятое 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции России на Украине, помочь украинской стороне. Они обсудили шаги по ускорению интеграции Украины в ЕС. Стефанчук уточнил, что работа между Европарламентом и Верховной радой будет усилена по этому вопросу. Также они затронули тему «формулы мира» президента Владимира Зеленского, которую Евросоюз призывает поддержать.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Он уточнил, что украинское руководство уже начало работу над подготовкой будущих переговоров по этому вопросу, ожидаются соответствующие решения Европейского совета и Еврокомиссии. Зеленский подчеркнул, что в Киеве выполнили 72% обязательств по Соглашению по ассоциации.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне.

В Кремле заявили, что это внутреннее дело Киева. «Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам <...> этих проблем и так достаточно. И еще важно, чтобы не приносили проблем в отношениях с ЕС», — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.