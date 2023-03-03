Генпрокурор США Гарланд посетил Львов с необъявленным визитом

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд с необъявленным визитом приехал на Украину, во Львов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Минюста.

Генеральный прокурор провел несколько встреч и подтвердил решимость американского руководства «привлечь Россию к ответственности».

Как уточнил телеканал CNN, о поездке не сообщалось из соображений безопасности. По словам чиновника, Гарланд был приглашен во Львов генпрокурором Украины Андреем Костиным, он присоединится к президенту страны Владимиру Зеленскому в ходе конференции «Единство во имя справедливости».

В последний раз Гарланд был на Украине в июне прошлого года. 1 марта он дал показания Судебному комитету сената США, что, по его мнению, российское правительство «совершает преступления против человечности». Он отметил, что «Соединенные Штаты поддерживают то, что разрабатывается сейчас в Гааге при поддержке Евроюста (агентство Евросоюза, состоящее из прокуроров, судей и полицейских, обладающих полномочиями от каждого государства, входящего в ЕС. — РБК), рассматривая возможность создания суда [для обвинения в преступлениях]».

В феврале несколько представителей руководства США посещали Украину. 27 числа в Киев приезжала глава Минфина Джанет Йеллен, заверив, что Вашингтон продолжит оказывать Украине помощь столько, сколько понадобится, 20 февраля страну посетил лидер США Джо Байден — это был его первый визит на Украину в качестве президента.

27 января Bloomberg сообщил о возможности создания специальной прокуратуры силами Евросоюза для расследования военных преступлений на Украине. По словам одного из собеседников, офис нового органа будет создан в ЕС, в него войдут украинские и международные прокуроры.

Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности трибунала по Украине. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что попытки учредить международные суды над Россией «не будут нами приняты и будут нами осуждаться».