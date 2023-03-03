Генералы США и Украины провели «настольное» наступление ВСУ с картами

Штабные учения прошли на базе американских вооруженных сил в Германии. С американской стороны в них приняли участие глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Майк Милли и несколько генералов

Марк Милли (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Американские генералы и украинские военные и чиновники провели несколько раундов штабных учений по отработке вариантов возможного наступления украинских вооруженных сил. Как пишет New York Times, «настольные» учения с использованием карт местности прошли на уходящей неделе в Германии, в штаб-квартире командования вооруженными силами США в Европе и Африке.

«Во время военных игр <...> их участники отрепетировали ряд вариантов наступления, о котором лидер Украины Владимир Зеленский сигнализирует уже некоторое время. Эти занятия, на которых в четверг присутствовали самые высокопоставленные генералы США, ответственные за оказание помощи Украине, были проведены для выработки стратегии, определения рисков и преимуществ различных шагов, которые Украина может предпринять в ближайшие месяцы», — пишет издание.

Вместе с тем, отмечает NYT, окончательный выбор стратегии и сроков наступления будет — за украинским командованием, а американские военные будут выступать в роли консультантов.

Газета также приводит оценки американских участников штабных игр. По словам главнокомандующего войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, украинские военные проявили «феноменальную адаптивность». «Мы собираемся помочь им адаптироваться в еще большей степени», — сказал генерал.

В четверг, 2 марта, в учениях принял участие глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Майк Милли. Он рассказал, что в комнате, где они проходили, был установлен большой стол с картами, знаками и другой военной атрибутикой, изображавший возможные бои. «Украинцы передвигали предметы на этих картах, чтобы определить наиболее эффективное направление действий, и обсуждали связанные с этим преимущества и риски. Это обычная вещь, которую делают все военные», — приводит NYT слова Милли.

Генерал отказался подробно говорить о вариантах наступления, которые украинские военные «обыграли» во время занятий. «Другие высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и сами украинские чиновники предположили, что Киев может попытаться продвинуться на северо-востоке или востоке», — пишет газета.

О том, что Украина готовит силы для наступления, сообщал в конце февраля командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, отказавшись назвать сроки возможных действий. Российское Минобороны ранее неоднократно заявляло о безуспешных попытках украинских сил атаковать. Так, в начале февраля мотострелковые подразделения Западного военного округа на одном из направлений отразили попытку подразделений ВСУ выбить их с позиций.

Издание Politico 19 февраля сообщило, что администрация США настаивает в контактах с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление. Кроме того, команде Зеленского советуют готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы, так как потом поддержка европейских стран может стать ограниченной.

Как признавала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в Вашингтоне хотели бы, чтобы Украина провела наступление, и пообещала оказывать поддержку Украине столько, сколько будет нужно. «Украина борется за возвращение всей своей территории в ее международных границах. Мы будем поддерживать Украину, в том числе для подготовки к следующему мощному наступлению для возвращения ее территории», — сказала она журналистам.

Власти Украины настаивают, что конфликт с Россией завершится только при условии отступления российских войск на границы 1991 года. Президент Владимир Зеленский, призывая Запад нарастить поставки вооружений, сравнил враждующие стороны с Давидом и Голиафом. «Мы не пойдем на компромисс, а будем ждать победы», — сказал он в середине февраля.

Власти России настаивают, что Крым, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали частью страны навсегда. Любой вариант мирного урегулирования, который бы не учитывал это, в Кремле обсуждать отказываются.