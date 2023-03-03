ГУВД Ташкента сообщило о возможном появлении в городе «ЧВК «Рёдан»

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В Ташкенте стала распространяться информация о появлении там участников молодежной субкультуры «ЧВК «Рёдан», сообщает ГУВД Ташкента.

«В ГУВД Ташкента поступает информация, что международное молодежное движение под названием «Рёдан», вдохновленное персонажами одного из японских аниме и комиксов, имеет поклонников среди подростков и столицы Узбекистана», — говорится в сообщении.

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter («Охотник х Охотник»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Подростки, которые относят себя к «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

Несколько дней назад последователей «ЧВК «Рёдан» начали задерживать в России, Белоруссии, на Украине из-за нарушения общественного порядка и массовых драк. 1 марта сотрудники милиции задержали в Гомеле 200 представителей молодежной субкультуры, сообщало МВД Белоруссии. 183 из них оказались несовершеннолетними.

27 февраля в Киеве, Львове и Харькове участники «ЧВК «Рёдан» устроили массовые драки, передавало УНИАН. Только в Харькове за участие в потасовке задержали более 200 молодых людей и девушек. Большинство из них также были несовершеннолетними. МВД Украины считает, что это «флешмоб, организованный Россией».

25 февраля Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест одному из предполагаемых лидеров группировки, которого обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Следствие считает, что он вместе с другими несовершеннолетними напал на подростка в столичном метро.