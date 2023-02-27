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Общество ,  
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Подростки из «ЧВК «Рёдан» устроили массовые драки в городах Украины

Только в Харькове за участие в массовой драке задержали свыше 200 молодых людей и девушек, большая часть из которых были несовершеннолетними

В Киеве, Львове и Харькове подростки из молодежной субкультуры «ЧВК «Рёдан» устроили массовые драки, передает УНИАН.

Как пишет агентство, в Киеве подростки собрались возле ТРЦ «Гулливер», в Харькове — возле ТРЦ «Никольский», во Львове — возле ТРЦ «Форум».

Только в Харькове за участие в массовой драке задержали более 200 молодых людей и девушек, преимущественно несовершеннолетних. «Полиция установила 245 участников массового мероприятия, из которых 30 совершеннолетних. Среди несовершеннолетних 149 мальчиков и 66 девочек», — говорится в сообщении МВД.

В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией».

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о событии по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) УК Украины. Статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее на этой неделе массовые собрания с намерением устроить драку уже устраивали в Ивано-Франковске, Луцке и Полтаве, напомнил УНИАН.

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ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter («Охотник х Охотник»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

Ранее 27 февраля в Москве у ТЦ «Авиапарк» и на станции метро «ЦСКА» задержали 226 человек, в том числе 188 подростков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, они являются представителями двух враждующих молодежных течений. У 37 из них изъяли газовые баллончики и ножи.

На родителей восьми из задержанных составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина массовая драка подростки
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