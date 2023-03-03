Шмыгаль заявил о расшифровке черного ящика вертолета с руководством МВД
Во Франции расшифровали черный ящик вертолета, при крушении которого погибло руководство украинского МВД. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве, передает «Страна».
«Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия», — рассказал Шмыгаль.
По его словам, результаты следствия публично пока не разглашались, их могут обнародовать в ближайшее время.
Вертолет упал неподалеку от детского сада в городе Бровары Киевской области в январе. Среди погибших был глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, девять из них были на борту вертолета. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, получили травмы.
Служба безопасности Украины (СБУ) называла три версии падения вертолета. Среди них — нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.