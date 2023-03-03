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Шмыгаль заявил о расшифровке черного ящика вертолета с руководством МВД

Премьер Украины Шмыгаль: Франция расшифровала черный ящик упавшего в Броварах вертолета
Обломки на месте крушения вертолёта в&nbsp;Броварах,&nbsp;18 января 2023 г.
Обломки на месте крушения вертолёта в Броварах, 18 января 2023 г. (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Во Франции расшифровали черный ящик вертолета, при крушении которого погибло руководство украинского МВД. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве, передает «Страна».

«Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, результаты следствия публично пока не разглашались, их могут обнародовать в ближайшее время.

Вертолет упал неподалеку от детского сада в городе Бровары Киевской области в январе. Среди погибших был глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, девять из них были на борту вертолета. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, получили травмы.

Служба безопасности Украины (СБУ) называла три версии падения вертолета. Среди них — нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Теги
Денис Шмыгаль Украина Вертолет Бровары
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