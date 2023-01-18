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СБУ назвала три версии крушения вертолета с руководством МВД Украины

Среди основных версий падения вертолета в Броварах СБУ назвала нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает три версии падения в Броварах вертолета с руководством МВД страны.

Среди возможных версий названы:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

«По предварительной информации, в результате трагедии погибли только 16 человек, из них 3 ребенка», — говорится в сообщении службы в телеграм-канале. Сейчас сотрудники СБУ проводят комплекс мероприятий, чтобы установить причинно-следственные связи и детали происшествия.

Вертолет с руководством МВД Украины на борту разбился утром 18 января в городе Бровары (Киевская область). Он упал возле здания детского сада, которое получило серьезные повреждения.

Среди погибших — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По словам замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, они направлялись в Харьковскую область.

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Материал дополняется. 

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авиакатастрофа Украина Вертолет СБУ
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