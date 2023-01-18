Власти Украины уточнили число жертв падения вертолета с главой МВД

Госслужба по ЧС Украины: при крушении вертолета с главой МВД погибли 14 человек

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В результате падения вертолета в городе Бровары под Киевом погибли 14 человек, 10 из них были на борту вертолета, говорится в телеграм-канале Госслужбы по ЧС Украины. Ранее служба опубликовала другие данные, в которых говорилось о17 погибших.

Еще 25 человек, в том числе 11 детей, получили травмы. Ранее замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что погибли 16 человек. Эту же информацию распространила и СБУ.

Вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины, упал неподалеку от детского сада. Среди погибших — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По словам Тимошенко, они совершали деловую поездку в один из районов, где идут боевые действия.

Власти страны объявили о создании специальной комиссии для расследования причин крушения. СБУ рассматривает три версии — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Детский сад, у которого произошла авиакатастрофа, получил серьезные повреждения.