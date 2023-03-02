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Лавров и Блинкен увиделись впервые с июля

Сергей Лавров и Энтони Блинкен увиделись впервые со встречи глав МИД G20 в Индонезии
Сергей Лавров и&nbsp;Энтони Блинкен
Сергей Лавров и Энтони Блинкен (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен оказались в одном помещении впервые с июля 2022 года, когда в Индонезии прошла встреча глав МИД стран G20. Об этом сообщает AFP.

Агентство опубликовало видео с Совета глав МИД «Большой двадцатки», который сейчас проходит в Индии. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Турции и Сирии из-за землетрясений.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков накануне уточнил, что персональных контактов российской стороны с Блинкеном на полях встречи не планируется.

31 января Лавров через главу МИД Египта Самеха Шукри получил послание Блинкена по Украине. По словам главы российского МИДа, в нем говорилось, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо». Вторую часть призыва госсекретарь не передал, отметил Лавров, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир».

Общались Блинкен и Лавров последний раз 29 июля 2022 года. Они поговорили по телефону и обсудили обмен осужденными — США предложили освободить американцев Пола Уилана (получил 16-летний срок по делу о шпионаже) и Бриттни Грайнер (подозреваемая в контрабанде наркотиков) в обмен на предпринимателя Виктора Бута, который был обвинен в США в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. 8 декабря две страны провели обмен заключенными: Грайнер обменяли на Бута, их обоих помиловали.

В телефонном разговоре госсекретарь США призвал Россию выполнять взятые на себя обязательства в рамках «зерновой сделки» и заявил о неприемлемости планов по дальнейшим «аннексиям» на Украине.

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Сергей Лавров Энтони Блинкен США Россия Индия G20

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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