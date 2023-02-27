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Лавров заявил о срыве планов Запада по «расчленению» России

Сергей Лавров: Москва сорвала планы Запада по изоляции и «расчленению» России
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Москва сорвала планы Запада по изоляции России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов министерства. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества. Мы его сейчас называем «мировое большинство», — сказал министр. В числе стран «мирового большинства» он назвал Китай и Индию.

По словам Лаврова, мир «вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен».

26 февраля президент Владимир Путин заявил, что единственная цель Запада — развалить Россию. По его мнению, западные государства желают «раскассировать» Россию и другие постсоветские страны. Он предупредил, что в случае реализации этого сценария русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, распавшись на «московитов, уральцев и других».

23 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая с обращением по случаю Дня защитника Отечества, сказал, что «коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости». Подобные попытки он назвал провальными.

Президент США Джо Байден в конце февраля заявил, что США и страны Европы «не стремятся к контролю или уничтожению России». В том же духе высказался глава британского МИДа Джеймс Клеверли, добавив, что в королевстве уважают русских и русскую историю.

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Сергей Лавров МИД Запад

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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