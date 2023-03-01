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США получили уведомление от России о приостановке участия в ДСНВ

Госдеп подтвердил получение ноты о решении России приостановить участие в ДСНВ
Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: U.S. Department of State / YouTube)

Российская сторона уведомила США о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

«Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и США», — сказал он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в 2010 году в Праге. Документ вступил в силу в 2011 году и действовал до 2021 года. Затем его продлили до 2026 года.

Подписавшим его сторонам разрешалось иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, а также не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Также договор предусматривал проведение взаимных инспекций для контроля за соблюдением ограничений.

О приостановке Россией участия в договоре президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля.

Президент США Джо Байден назвал это решение «большой ошибкой». В Госдепе приостановку участия в соглашении сочли «безответственной». Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой ограничение вооружений, подчеркивал госсекретарь Энтони Блинкен.

Россия и США обсуждают этот вопрос по закрытым каналам, сказал позднее замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Пока Москва не видит возможности пересмотреть решение о приостановке участия в договоре, так как не видит «признаков здравого смысла» в действиях Вашингтона на Украине, говорил дипломат. Он допускал, что Москва может изменить позицию, если Соединенные Штаты «изменят свое поведение».

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США Госдепартамент США СНВ
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