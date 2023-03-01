Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов армии Китая

Истребитель JH-7 ВВС Китая (Фото: Liu Daquan / Zuma / ТАСС)

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали в районе острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщили в тайваньском Минобороны.

«Сегодня по состоянию на 6:00 [1:00 мск] около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и три корабля НОАК», — уточнили в ведомстве. 19 самолетов вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня с юго-запада.

Отношения между Китаем и Тайванем резко ухудшились после визита на остров палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Пекине, который считает Тайвань своей территорией и рассматривает визиты официальных лиц как поддержку независимости, обвинили Пелоси в нарушении принципа «одного Китая». После этого Китай начал учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива. С тех пор Пекин регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи острова.

Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам председателя КНР, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.