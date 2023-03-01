Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов армии Китая

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб. Pro, 08:15
В Думу внесли проект о наказании за дискредитацию участников спецоперации Политика, 08:15
«Ведомости» узнали о планах VK переехать в Калининградскую область Бизнес, 08:07
МТС заинтересовалась развитием «интернет поведения» Технологии и медиа, 08:00
Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32 Общество, 07:58
Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов армии Китая Политика, 07:56
В Пентагоне заявили, что Киев должен самостоятельно покупать вооружение Политика, 07:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эксперты назвали самые выгодные каналы российского экспорта вне Запада Экономика, 07:36
Старт Кубка Гагарина. Кто является фаворитом розыгрыша плей-офф КХЛ Спорт, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24
Французская L'Occitane продала бизнес в России с опционом на возвращение Бизнес, 07:00
Новые права и критерии допуска к экзаменам в ГИБДД. Изменения с 1 марта Авто, 07:00
Один из лучших хоккеистов в истории перешел в «русский» клуб НХЛ Спорт, 06:43
В Пентагоне назвали число обученных за год украинских военных Политика, 06:33
Политика ,  
0 

Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов армии Китая

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 25 самолетов армии Китая
Истребитель JH-7 ВВС Китая
Истребитель JH-7 ВВС Китая (Фото: Liu Daquan / Zuma / ТАСС)

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали в районе острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщили в тайваньском Минобороны.

«Сегодня по состоянию на 6:00 [1:00 мск] около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и три корабля НОАК», — уточнили в ведомстве. 19 самолетов вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня с юго-запада.

Отношения между Китаем и Тайванем резко ухудшились после визита на остров палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Пекине, который считает Тайвань своей территорией и рассматривает визиты официальных лиц как поддержку независимости, обвинили Пелоси в нарушении принципа «одного Китая». После этого Китай начал учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива. С тех пор Пекин регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи острова.

Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам председателя КНР, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.

Теги
Тайвань Китай истребители
Материалы по теме
Глава ЦРУ допустил сомнения у Си Цзиньпина по поводу вторжения на Тайвань
Политика
На Тайване предложили ужесточить наказание за неявку по мобилизации
Политика
Тайвань пообещал вместе с США бороться с «авторитарным экспансионизмом»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter