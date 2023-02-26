В Венгрии заявили, что НАТО мог предотвратить конфликт на Украине

Вооруженного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО дал гарантии, что не примет ее в свой состав. Такое мнение высказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он заявил, что «с юридической точки зрения ответственность [за военные действия] на 100% ложится на Россию, а с политической на этот счет могут быть споры». «Если бы НАТО дала гарантии, что Украина не вступит в состав этой организации в долгосрочной перспективе, то <...> [начала российской военной операции] удалось бы избежать или это была бы просто надуманная причина», — поянсли Гуйяш.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает за прекращение огня и урегулирование конфликта мирным путем с помощью переговоров. По его словам, Будапешт, как и прежде, не станет поставлять Киеву оружие. В Венгрии также считают, что если страны — члены НАТО начнут напрямую участвовать в конфликте, это может грозить третьей мировой войной.

В Венгрии неоднократно критиковали поставки Украине вооружений и призывали возобновить переговоры. Президент страны Каталин Новак говорила, что организация Североатлантического договора «должна оставаться в стороне от войны, не позволять эмоциям брать верх и втягиваться в конфликт». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто называл самый важной задачей — избегание прямого противостояния между Россией и НАТО.

При этом в Будапеште заявляли, что урегулировать кризис не получится без переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что «если они не будут вести переговоры, мира не будет». По его мнению, сначала нужно добиться перемирия, а потом уже обсуждать границы Украины.