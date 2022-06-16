В Минстрое заявили об отсутствии дефицита рабочих на стройках

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Строительные компании больше не фиксируют дефицит кадров, рассказал в кулуарах ПМЭФа РБК заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. На это повлияло в том числе укрепление рубля, которое привело к «объективно достойным зарплатам у рабочих», пояснил Стасишин.

«Только за пять месяцев на территорию нашей страны въехало более 500 тыс. только граждан Узбекистана с отметкой «работа по найму». <…> Плюс у нас более 200 вузов, которые готовят высококвалифицированные кадры, плюс более 1300 средних специальных образовательных учреждений, которые готовят специальные образовательные программы. Также работает пилотная программа, когда мы на территории Узбекистана их прививаем, делаем дактилоскопию, и они получают на территории нашей страны патент в течение пяти дней.

Может дефицит где-то и есть, но он локально решается, и к нам никаких обращений, как было в два пандемийных года, о том, что есть дефицит, нет рабочих. Мы [дефицит] не фиксируем, Минтруд тоже не фиксирует. Плюс граждане России начинают смотреть на работу на стройках, там достаточно большая зарплата», — сказал Стасишин.

Нехватка рабочих на стройках и в других отраслях экономики началась в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 был ограничен въезд в Россию, и ощущалась весь 2021 год. В апреле в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что до объявления санкций дефицит строителей составлял около миллиона человек.