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В Минстрое ответили на заявления о нехватке 5 млн рабочих на стройках

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дефицит рабочих на строительных объектах России и в сфере ЖКХ составляет сейчас немногим более 250 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе Минстроя России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в строительной сфере России не хватает около 5 млн рабочих.

«Не раз поднимался вопрос, почему дорожает квадратный метр. Отвечу сразу — из-за дисбаланса спроса и предложения. Рекордный рост строительства жилья, рост объемов госзаказа стройки привел к тому, что застройщики столкнулись с резким дефицитом материалов, техники, нехваткой пяти миллионов рабочих рук», — сказал он.

В Минстрое сообщили, что кадровый центр министерства с апреля 2022 года еженедельно мониторит рынок труда в строительстве и сфере ЖКХ.

«По данным, полученным напрямую от регионов и организаций строительной отрасли, в настоящий момент кадровый центр Минстроя России фиксирует потребность в трудовых ресурсах в строительстве порядка 171 тыс. человек, в ЖКХ — 91 тыс. человек», — сообщили в министерстве.

Наиболее востребованными в строительстве являются следующие специальности: монтажник технологический трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик, арматурщик. В жилищно-коммунальном хозяйстве не хватает инженеров-энергетиков, слесарей аварийно-восстановительных работ, электромонтеров по ремонту электрооборудования, слесарей-ремонтников, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 февраля сообщил, что авиационной промышленности России не хватает свыше 14 тыс. квалифицированных сотрудников, там сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
рабочие дефицит кадров Минстрой
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