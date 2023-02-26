Марочко заявил о проблемах ВСУ в Донбассе из-за распутицы

Вооруженные силы Украины больше не смогут безопасно пополнять запасы с запада через город Часов Яр из-за распутицы на дорогах. Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем телеграм-канале.

«У украинских военнослужащих не осталось ни одной безопасной дороги между Часовым Яром и Артемовском. Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги», — заявил Марочко, отметив, что единственная дорога, которая недавно была безопасной для украинской армии, находится под огнем российских войск.

Часов Яр находится к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). 20 февраля Марочко сообщал, что ВСУ готовятся к обороне в районе этого города. «Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — сказал он. В конце января подполковник в отставке заявил, что Вооруженные силы Украины встали перед выбором — оставить Артемовск или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часова Яра, чтобы, в конце концов, потерять его.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко говорил, что ситуация под Артемовском «похожа на сущий ад».