Марочко заявил об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские военные пресекли попытку сил Киева атаковать на краснолиманском направлении, заявил «РИА Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее», — рассказал он. По словам Марочко, российские военные пошли на упреждающий удар и сорвали наступление.

Он добавил, что украинские силы пытались создать «огневой мешок».

Минобороны России накануне сообщило, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение украинским силам в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР. По данным ведомства, за сутки на этом направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США.

На прошлой неделе Марочко сообщил о наращивании сил ВСУ на этом направлении.