Землетрясение магнитудой 6 произошло у Курил

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море возле Курильских островов, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 102 км юго-западнее села Головнино (о. Кунашир). Очаг залегал на глубине 63 км.

Поземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители города Южно-Курильска (остров Кунашир), силой до трех баллов — жители села Малокурильское (остров Шикотан), рассказал «Интерфаксу» источник в Сахалинском филиале ЕГС РАН.

Тревога цунами не объявлялась. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Сахалинском филиале ЕГС РАН сообщали, что в период с 1 по 31 января в зоне ответственности организации зарегистрировано 248 землетрясений. Это на 40 больше, чем в декабре прошлого года.

Крупное землетрясение произошло 6 февраля в Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган называл его самым разрушительным в истории страны. Затем последовало более 8,5 тыс. повторных подземных толчков. По последним данным, в результате землетрясений погибли более 44,2 тыс. человек.