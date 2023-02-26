Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн Бизнес, 03:37
Бортников прокомментировал приостановку участия в ДСНВ Политика, 03:25
Землетрясение магнитудой 6 произошло у Курил Общество, 02:58
В Венгрии заявили, что НАТО мог предотвратить конфликт на Украине Политика, 02:47
Бой Флойда Мейвезера и экс-бойца Bellator завершился ничьей Спорт, 02:37
Претендент на пост президента заявил о слабости США из-за помощи Киеву Политика, 02:16
Москалькова назвала санкции ЕС нарушением прав человека Политика, 02:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро Экономика, 01:52
В Венгрии посоветовали главе МИД Словакии обратиться к врачу Политика, 01:40
Берлинале-2023: восторжествовала «новая норма» Стиль, 01:24
Захарова назвала кощунством включение Рошаля в санкционный список ЕС Политика, 01:08
Советник врио главы ДНР объяснил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 00:57
Активисты возложили цветы к танку напротив посольства России в Берлине Политика, 00:32
Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» физлица и структуры Политика, 00:28
Общество ,  
0 

Землетрясение магнитудой 6 произошло у Курил

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море возле Курильских островов

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море возле Курильских островов, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 102 км юго-западнее села Головнино (о. Кунашир). Очаг залегал на глубине 63 км.

Поземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители города Южно-Курильска (остров Кунашир), силой до трех баллов — жители села Малокурильское (остров Шикотан), рассказал «Интерфаксу» источник в Сахалинском филиале ЕГС РАН.

Тревога цунами не объявлялась. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Сахалинском филиале ЕГС РАН сообщали, что в период с 1 по 31 января в зоне ответственности организации зарегистрировано 248 землетрясений. Это на 40 больше, чем в декабре прошлого года.

Крупное землетрясение произошло 6 февраля в Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган называл его самым разрушительным в истории страны. Затем последовало более 8,5 тыс. повторных подземных толчков. По последним данным, в результате землетрясений погибли более 44,2 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Как землетрясение в Турции пошатнуло экономику страны и позиции Эрдогана
Что вы делали в офисе: 5 технологий, которые все расскажут работодателю
Netflix снова распугал подписчиков. Почему акции видеосервиса не падают
Привычки стали управлять жизнью. Как вернуть контроль себе

Землетрясение магнитудой 6 произошло у Курил
Землетрясение магнитудой 6 произошло у Курил

Теги
землетрясение Курильские острова Курилы Охотское море
Материалы по теме
Число жертв землетрясений в Турции достигло 44,2 тыс.
Общество
Камеры наблюдения зафиксировали момент землетрясения в Таджикистане
Общество
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter