В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Эпицентр подземных толчков находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Информации о разрушениях не поступало.
Крупнейшее в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По словам главы департамента по минимизации рисков AFAD Орхана Татара, с того момента произошло более 8,5 тыс. повторных подземных толчков. По последним данным, в результате землетрясений погибли более 43,5 тыс. человек.
В ночь на 23 февраля в Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2. Затем последовали еще несколько толчков. О жертвах и разрушениях не сообщалось.