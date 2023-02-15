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Сийярто заявил о разнице между тем, какого мира хочет Венгрия и ЕС

Петер Сийярто заявил о разнице между тем, какого мира на Украине хочет Венгрия и ЕС
Будапешт хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров, в то время как остальные страны ЕС дожидаются более выгодных условий для Киева, считает глава венгерского МИДа
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Венгрия заинтересована в немедленном прекращении огня на Украине и начале мирных переговоров, в то время как остальные страны ЕС дожидаются более выгодных условий для Киева, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна, его слова приводит портал Index.

Он отметил, что хотя и Будапешт, и Париж хотят мира на Украине, подход двух стран различается.

«Позиция Франции отличается от нашей, так же как позиция почти всех других европейских стран отличается от нашей, и есть ожидание, что, может быть, будет лучшая военная ситуация с украинской точки зрения, когда будет лучше вести переговоры», — пояснил Сийярто. «Мы в это не верим, мы думаем, что страдания людей должны прекратиться сейчас», — добавил глава венгерского МИДа.

В декабре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о необходимости диалога России и США по Украине. «Если они не будут вести переговоры, мира не будет», — убежден он. Орбан призывал сначала добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины, указав при этом, что, как суверенное государство, она может существовать лишь при условии территориальной целостности. Премьер подчеркивал, что возможности Киева зависят от поддержки со стороны Вашингтона, и, если там захотят мира, он будет установлен.

Отвечая на замечание, что Венгрию в СМИ часто воспринимают как пророссийскую страну, глава правительства заверил, что «мы провенгерские». На вопрос, «на хорошей или плохой стороне истории» находятся власти страны, правильный ответ — «на провенгерской стороне», утверждал он.

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Елена Чернышова
Венгрия Украина
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