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Глава венгерского МИДа призвал избежать конфликта между Россией и НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: необходимо избежать прямого конфликта между Россией и НАТО
Петер Сийярто отметил, что на Украину не нужно отправлять войска НАТО и что урегулировать кризис нельзя без переговоров между Москвой и Вашингтоном
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В нынешней ситуации важно не допустить конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом из-за его последствий, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — сказал он.

Сийярто рассказал, что с конца февраля стало иллюзорным ожидание, что в мире не будет крупных войн. По его мнению, столкновение Москвы и НАТО подвергнет «опасности существование планеты», и Венгрия в этой связи стоит на позиции, что на Украину не следует отправлять силы альянса. Министр подчеркнул, что во многом разрешение конфликта зависит от диалога между Россией и США.

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Петер Сийярто

Российская сторона неоднократно обвиняла НАТО в прямом или косвенном участии в конфликте на Украине. В начале августа первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Североатлантический альянс отрицает свое непосредственное участие в конфликте, но страны НАТО поставляют Украине вооружение. Кроме того, там подчеркивали, что блок не ищет конфронтации с Москвой, но будет отвечать на ее действия в случае нападения на одного из членов НАТО.

В июле альянс принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока. Принимая документ, страны-участницы НАТО также призвали Москву прекратить спецоперацию на Украине.

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