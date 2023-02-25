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Британия выделит 3 тыс. билетов на «Евровидение» беженцам с Украины

Правительство Британии: 3 тыс. билетов на «Евровидение» выделят беженцам с Украины
Фото: Molly Darlington / Reuters
Фото: Molly Darlington / Reuters

Правительство Великобритании предоставит украинцам, которые проживают на территории страны, три тысячи билетов на «Евровидение-2023». Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства на сайте.

По условиям конкурса в этом году «Евровидение» должно было пройти на территории Украины, однако из-за продолжающегося военного конфликта на территории страны мероприятие пройдет в Ливерпуле 13 мая.

Британское правительство также выделило £10 млн (почти $12 млн) на «демонстрацию украинской культуры» на мероприятии. Деньги пойдут на поддержку партнерских отношений Ливерпульского городского совета и британской вещательной корпорации Би-би-си с украинскими артистами и исполнителями.

Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе песни «Евровидение-2022» в мае прошлого года. Общая сумма баллов группы достигла 631. Второе место заняла Великобритания, набрав 466 баллов.

Россия не принимала участие в конкурсе в прошлом году. На следующий день после начала военной операции на Украине ее участие запретили организаторы «Евровидения».

Теги
«Евровидение» Великобритания Украина
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