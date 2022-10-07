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В Британии назвали город проведения «Евровидения-2023»

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в мае в Ливерпуле
За право принять конкурс боролись несколько городов, в том числе крупнейший в Шотландии — Глазго. Лондон в список претендентов не вошел
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле 13 мая. Об этом во время церемонии, транслируемой телеканалом Би-би-си, сообщил телеведущий и актер Грэм Нортон.

Финалистами-претендентами на право принять конкурс были Ливерпуль и Глазго, их определили в конце сентября. В шорт-листе претендентов на право проведения «Евровидения-2023» были семь городов Великобритании: Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл, Шеффилд, Глазго и Ливерпуль.

Мэр Лондона ранее заявлял, что конкурс должна принять британская столица, для чего у города есть много подходящих площадок, к тому же в городе проживает большая украинская диаспора. Однако, как отметили в корпорации Би-би-си, в ведении которой находится проведение «Евровидения» в Британии, Лондон соответствовал бы всем критериям для проведения конкурса, но его не внесли в список претендентов, так как «Би-би-си и правительство стремятся переносить мероприятия из столицы, чтобы создать возможности для развития за ее пределами».

На «Евровидении-2022», проходившем в итальянском Турине, победила украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Победа дает стране право на проведение конкурса в следующем году. Украина заявила о готовности принять музыкальное состязание в 2023 году. Однако в июне Европейский вещательный союз (EBU) принял решение из соображений безопасности провести следующий конкурс в Британии, занявшей второе место. Украина как страна, победившая на последнем конкурсе, сразу пройдет в финал предстоящего конкурса.

В последний раз Британия принимала «Евровидение» в 1998 году в Бирмингеме. В Лондоне «Евровидение» в последний раз проводили в 1977 году, конкурс 2023 года станет девятым для страны.

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