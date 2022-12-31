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Организатор «Евровидения» назвал трудным решение об отстранении России

Организатор «Евровидения» Эстердаль назвал трудным решение отстранить Россию от участия

Отстранение России от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» было сложным решением, заявил исполнительный директор конкурса Мартин Эстердаль в интервью BBC 4.

Менеджера спросили, трудно ли было принять это решение.

«Это было [трудно], и это все еще так», — сказал Эстердаль (цитата по The Guardian).

«Когда вы оглядываетесь назад во времени, вы видите, что конкурс песни «Евровидение» похож на отчет о том, что произошло в Европе, какие тенденции были в Европе», — также отметил он.

По словам Эстердаля, даже заявляя о своей аполитичности, «Евровидение» должно отстаивать «базовые и высшие ценности демократии».

В этом году Россия не участвовала в «Евровидении». Решение об отстранении Европейский вещательный союз (EBU) принял 25 февраля из-за опасений, что «включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации».

Конкурс проходил в Италии. Победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефанія». Однако конкурс в 2023 году в итоге пройдет в Великобритании, поскольку на Украине нельзя гарантировать безопасность для участников и зрителей.

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Городом проведения конкурса выбран Ливерпуль. Эстердаль в разговоре с BBC 4 напомнил, что именно с этим городом связана история легендарной группы The Beatles.

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