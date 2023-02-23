Wintershall Dea прекратила участие в «Северных потоках»

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Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, полностью списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода. Об этом говорится в отчете компании за 2022 год.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов «Северного потока-2» и выступала акционером оператора газопровода «Северный поток» (с долей в 15,5%).

«Из-за геополитической ситуации невозможно предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — говорится в отчете.

Компания объявила об уходе из России 17 января. Среди причин закрытия российского бизнеса в компании назвали указ президента Владимира Путина о запрете «Газпрому» исполнять обязательства перед иностранными лицами из недружественных стран по оплате поставок горючего природного газа и газового конденсата, добытых на ряде российских месторождений.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на нитках газопроводов. Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».