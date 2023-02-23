Небензя назвал западный проект резолюции в ООН по Украине антироссийским

Проект резолюции ООН, выносимый странами Запада, о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», остается вредоносным и антироссийским. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил на 11-й спецсессии Генассамблеи организации.

Небензя отметил, что «Украина и ее западные покровители созвали 11-ю чрезвычайную спецсессию» чуть больше года назад, на которой многие из стран-членов организации «оказались дезориентированы и пошли на поводу у коллективного Запада». По мнению постпреда, западные государства считают, что «ничего более страшного в истории человечества», чем конфликт на Украине, «якобы не происходило, и потому и ответ на действия России нужен беспрецедентный».

По словам Небензи, об этом свидетельствует «выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции», который остается «антироссийским и вредоносным». Он подчеркнул, что оппонентам России прежде всего «нужны цифры и голоса» других стран-членов ООН.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновилась 23 февраля, она приурочена к годовщине военного конфликта. Проект резолюции предлагает «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который представил проект резолюции, мир утонет в хаосе, если границы других стран можно будет изменить силой. Он призвал государства, входящие в ООН, поддержать проект, чтобы внести вклад в урегулирование конфликта.

Ранее Небензя выступил в Совете Безопасности ООН в рамках заседания, созванного Россией и приуроченной к годовщине резолюции, принятой в 2015 году в поддержку минских соглашений, которые были направлены на урегулирование конфликта в Донбассе. Он заявил, что у России не осталось доверия к западным странам и «жить как прежде» уже не получится.