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МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому

Секретарь МИД Венгрии Мецнер: похлопаю Зеленскому, если вернут права закарпатским венграм

Если бы президент Украины Владимир Зеленский вернул права венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье, ему можно было бы похлопать. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Если бы он вернул права закарпатским венграм, которые были отобраны, тогда, возможно, да. Хотя это, на самом деле, минимальное ожидание», — ответил Менцер на вопрос венгерского портала Telex о том, стоит ли хлопать Зеленскому.

26 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в боевых действиях на Украине гибнут проживающие в Закарпатье венгры. «Кроме украинцев [в конфликте] гибнут и венгры, так как венгры, проживающие в Закарпатье, также призываются в украинскую армию. За последние несколько дней мы видели кадры того, как жестоко это иногда происходит», — уточнил он. Венгерское издание Pesti Srácok опубликовало репортаж из Закарпатья, где идет «принудительная мобилизация».

19 января венгерское дипведомство осудило действия властей Украины по отношению к венграм, проживающим в Закарпатье, и назвало их «зверствами». По сообщению издания Magyar Nemzet, речь шла как минимум о снятии венгерских флагов и вывесок на венгерском языке. После этого президент Венгрии Каталина Новак сообщила, что направила Зеленскому письмо с замечаниями в связи с законом о нацменьшинствах. По ее данным, Украина ограничивает права 150 тыс. венгров.

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Венгрия Закарпатье Владимир Зеленский Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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