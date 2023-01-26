Венгрия заявила о жесткой мобилизации закарпатских венгров на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о призыве закарпатских венгров в ВСУ
В боевых действиях на Украине гибнут венгры, которые проживают в Закарпатье, поскольку их призывают в армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает портал Magyar Hírlap.
«Кроме украинцев в [этом конфликте] гибнут и венгры, так как венгры, проживающие на Закарпатье, также призываются в украинскую армию. За последние несколько дней мы видели кадры того, как жестоко это иногда происходит», — сказал он.
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