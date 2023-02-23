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Сунак пообещал Киеву способное «защитить и улучшить» позиции оборудование

Риши Сунак: Великобритания передаст Украине оборудование для защиты и улучшения позиций

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине вооружение, чтобы укрепить позицию армии в ходе конфликта. Об этом говорится в коммюнике канцелярии британского премьера о состояшемся разговоре между Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Обсуждая оборудование, которое необходимо, чтобы помочь Украине защитить и улучшить свою позицию, премьер-министр сказал, что он тверд в своем решении гарантировать, что у Украины будут необходимые возможности, как сейчас, так и в будущем», — заявили в канцелярии.

В сообщении администрации уточняется, что Сунак использовал Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы призвать союзников «активизировать свою поддержку» Украине, чтобы помочь ей «добиться военных успехов в ближайшие недели и месяцы».

Выступая на конференции, которая прошла 17-18 февраля, британский премьер-министр заявил, что Лондон первым решил предоставить Киеву танки и первым начал обучать украинских пилотов и морпехов. Он пообещал, что в следующие несколько месяцев Великобритания и союзники поставят столько вооружений, «сколько за весь 2022 год». Украинские военные должны получить 14 танков Challenger 2 до конца марта.

К тому же, Великобритания готова отправить Украине оружие большей дальности. Об этом Сунак сказал в начале февраля перед первым визитом украинского лидера в Лондон после начала военных действий.

Россия осуждает поставки вооружений Украине. В Кремле, комментируя обсуждение отправку Киеву истребителей, расценили это «как растущую вовлеченность Великобритании» в конфликт между Россией и Украиной.

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Великобритания Риши Сунак Владимир Зеленский Военная операция на Украине поставки оружия

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