Кремль пообещал проинформировать о сроках встречи Путина и Си Цзиньпина
Кремль проинформирует журналистов о сроках контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они будут проясняться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В целом мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которые подразумевают регулярное общение глав государств. По мере того, как очертания следующих контактов и их сроки будут проясняться, мы будем вас информировать», — сказал Песков. Он также отметил, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог.
Пресс-секретарь президентадобавил, что сегодня Путин примет главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И в Кремле.
21 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщила, что Си Цзиньпин намерен посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.
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