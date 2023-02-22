Кремль пообещал проинформировать о сроках встречи Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Кремль проинформирует журналистов о сроках контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они будут проясняться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которые подразумевают регулярное общение глав государств. По мере того, как очертания следующих контактов и их сроки будут проясняться, мы будем вас информировать», — сказал Песков. Он также отметил, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог.

Пресс-секретарь президентадобавил, что сегодня Путин примет главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И в Кремле.

21 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщила, что Си Цзиньпин намерен посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

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