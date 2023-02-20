Кремль допустил встречу Путина с представителем компартии Китая

Дмитрий Песков: Путин может встретиться с членом компартии Китая Ван И в Москве

Президент России Владимир Путин может встретиться с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И, который приедет в Москву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Мы не исключаем встречи Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве», — сказал Песков.

Ван И 18 февраля сообщил, что Китай в скором времени предложит план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран», передавал Bloomberg.



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