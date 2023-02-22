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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: частный сектор Шебекино попал под обстрел
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору — в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», — сообщил губернатор.

По его словам, никто не пострадал.

Ранее на этой неделе ВСУ обстреляли два села в Шебекинском городском округе. 19 февраля под обстрел попала Новая Таволжанка, в результате погибла 12-летняя девочка. Кроме того, оказались повреждены три частных дома. На следующий день украинские силы вновь обстреляли это село из артиллерии, снаряды попали по стоянке и бытовому комплексу птицефабрики. В результате погибла женщина, ранения получил мужчина.

20 февраля также попало под обстрел село Вознесеновка в Шебекинском городском округе, в результате зафиксированы разрушения на территории нескольких предприятий.

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино

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Теги
Шебекино Белгородская область обстрел ВСУ Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
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