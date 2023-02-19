Глава Белгородской области: ВСУ обстреляли хутор Старый и села Пороз и Староселье

Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе, в результате чего повреждено одно частное домовладение и линия электропередачи, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Также под обстрел попало село Пороз в Грайворонском округе, там в одном частном домовладении выбиты окна, повреждена линия электропередачи. Еще одна ЛЭП была повреждена при обстреле села Староселье в Краснояружском районе.

«Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия», — написал Гладков.

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