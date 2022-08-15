Чемезов заявил о контрактах «Рособоронэкспорта» на ₽3 трлн

Основную долю экспорта вооружения составляют авиация (около 40%) и техника ПВО (примерно треть), рассказал глава «Ростеха». По его словам, на поставки не повлияли боевые действия на Украине

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На данный момент у России заключены контракты по оборонному экспорту на 3 трлн руб., реализованы поставки по более чем половине сделок, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», передает корреспондент РБК.

Чемезов отметил, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» (входит в структуру «Ростеха») остается стабильным, а темпы экспорта не сильно изменились в сравнении с уровнем предыдущих лет. «Влияния специальной военной операции на поставках не усматривается. Россия была и остается надежным партнером в области ВТС [военно-технического сотрудничества] для дружественных государств», — подчеркнул он.

По словам главы «Ростеха», основная доля контрактов приходится на авиацию (около 40%) и технику ПВО (примерно треть). Еще около 30% составляют заказы на вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота.

В мае гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев говорил, что Россия выполняет обязательства по поставкам оружия, несмотря на трудности с расчетами и нарушение логистических цепочек. Он заверил, что эти проблемы в ближайшее время будут решены. Тогда же Михеев рассказал, что «Рособоронэкспорт» планирует поставить более 200 вертолетов до 2025 года в 24 страны, сумма контрактов превышает $3 млрд.

В анонсе международного военно-технического форума «Рособоронэкспорт» заявил, что в мероприятии примут участие более 70 делегаций из 50 стран. Компания планирует представить на выставке более 200 образцов предназначенной на экспорт военной техники, в том числе танк «Армата», бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь», беспилотные комплексы «Орлан», а также автоматы Калашникова в разных вариациях и высокоточную винтовку МЦ-561.