Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

Песков: контактов Путина и Байдена после решения о приостановке ДСНВ не планируется

Изображение Владимира Путина (на заднем плане) во время речи Джо Байдена (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Никаких контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, заявил в интервью RT пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В послании Федеральному собранию 21 февраля Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил о разрушении «всей архитектуры системы контроля над вооружениями». Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не видит причин менять свою ядерную политику на этом фоне.

В ответ на вопрос, поступали ли после решения Путина предложения от американской стороны о контактах на уровне президентов, Песков сказал: «Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, первую реакцию со стороны господина [американского госсекретаря Энтони] Блинкена. Никаких контактов пока не планируется».

Он отметил, что последний раз президенты общались еще до военной операции на Украине. Байден и Путин созванивались 12 февраля. В разговоре американский президент предупредил российского коллегу о серьезных издержках «продолжения вторжения» на Украину. Беседа продлилась около часа.

В конце декабря прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным в случае, если Москва проявит серьезную готовность к этому. Пока, по его словам, президент России «не показал абсолютно никаких признаков того, что он готов вести переговоры». Сам Байден говорил, что сможет поговорить с Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине.