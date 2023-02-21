Собянин анонсировал указ о поддержке участников спецоперации из Москвы

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Участники военного конфликта на Украине из Москвы и их семьи получат необходимую поддержку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем-телеграм-канале.



«Задача, поставленная президентом, — окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», — написал Собянин.



Он отметил, что Путин сформулировал задачи и на долгосрочную перспективу, которые касаются развития транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан.

Президент в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля предложил создать специальный государственный фонд, который будет помогать семьям погибших и ветеранам спецоперации на Украине. Структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в этом году и работать по принципу «одно окно», подчеркнул глава государства. За каждой семьей будет закреплен соцработник. Создание фонда не снимает ответственности с властей, уточнил Путин.

Он поблагодарил всех россиян, представителей спецслужб, добровольцев и военных за мужество и решимость.

Российские власти после начала спецоперации на Украине утвердили меры поддержки участникам боевых действий. Семьи погибших на военных получат по 7,4 млн руб. и ежемесячную компенсацию. Раненым выплатят по 3 млн руб. В ноябре прошлого года Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, которые заключили контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине. Кроме того, военнослужащие получат льготы, в том числе кредитные.

Мэр Москвы установил выплаты военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, в размере 50 тыс. руб. В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военным из Москвы полагается дополнительная единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб. Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо «их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения <...> или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы», составит 3 млн руб.

В октябре Собянин подписал указ, согласно которому члены семей мобилизованных в Москве будут получать единовременную материальную помощь, а также психологическую поддержку. Кроме того, они смогут зачислить ребенка в детские сады без очереди и будут освобождены от оплаты посещения городских и муниципальных детских садов. Дети мобилизованных получили право на бесплатное питание в учебных учреждениях.