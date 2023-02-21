Путин поблагодарил народ России, военных и сотрудников спецслужб

Президент Путин поблагодарил военных и сотрудников спецслужб за мужество и решимость

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей спецслужб, добровольцев и военных за мужество и решимость. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному собранию. РБК ведет трансляцию.

«Хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва (БАРС)», — сказал он.

В начале ноября Путин также подписал указ о единовременной выплате военнослужащим, заключившим контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине. Выплата составляет 195 тыс. руб. Позднее глава государства подписал еще один закон, который приравнял добровольцев к военнослужащим.

В конце января Министерство обороны предложило взять на себя обеспечение добровольческих формирований. Проект приказа министра Сергея Шойгу опубликован на портале проектов нормативных актов. Документ регламентирует обеспечение добровольцев вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.