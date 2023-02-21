Глава ФСБ опроверг гарантии безопасности Байдена для визита в Киев

Глава ФСБ Бортников: гарантий безопасности Байдена во время визита в Киев мы не давали

Александр Бортников (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Россия не предоставляла гарантий безопасности президента США Джо Байдена во время его поездки на Украину. Об этом глава ФСБ Александр Бортников заявил телеграм-каналу SHOT.

«Мы не давали никаких гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев», — сказал Бортников, подтвердив, что Вашингтон уведомил Москву о визите Байдена в Киев по дипломатической линии.

Он добавил, что сотрудничество России и США по линии спецслужб касается в первую очередь вопросов борьбы с международным терроризмом, но оно уже не на таком уровне, на котором было раньше. «И от этого никто не выигрывает», — заметил Бортников.

20 февраля Байден приехал в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это была первая поездка Байдена на Украину в должности президента США. Визит не анонсировался: в Белом доме сообщали лишь о поездке американского лидера в Польшу 20–22 февраля. Как передавала Politico, встречу готовили «с соблюдением строжайшей секретности» и «в очень короткие сроки» — примерно за неделю.

Белый дом сообщил, что власти США незадолго до поездки связывались с российским руководством, чтобы избежать возможных конфликтов. «Мы уведомили российскую сторону, что президент Байден едет в Киев. Мы сделали это за несколько часов до его поездки, чтобы не допустить конфликтных ситуаций», — рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Байден перед приездом в Киев получил некие «гарантии сохранности». Медведев не уточнил, кто именно дал американскому президенту эти гарантии.

В Киеве Байден анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн, куда войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубицы. Также он пообещал ввести новые санкции против Москвы. Свой визит американский президент объяснил стремлением «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».