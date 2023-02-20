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США связались с Россией перед поездкой Байдена в Киев

AP: США перед поездкой Байдена в Киев связались с Россией, чтобы не допустить конфликта
В Белом доме сообщили, что связались с Москвой, чтобы не допустить «прямого конфликта между ядерными державами». Байден за время визита в Киев встретился с Зеленским и анонсировал новые поставки оружия Украине
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: president.gov.ua)

Власти США незадолго до поездки президента Джо Байдена на Украину связывались с Россией, чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций с Москвой, сообщает AP со ссылкой на Белый дом.

В администрации президента не уточнили подробностей, сообщив только, что таким образом США хотели «избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами».

В Белом доме позднее это подтвердили. «Мы уведомили российскую сторону, что президент Байден едет в Киев. Мы сделали это за несколько часов до его поездки, чтобы не допустить конфликтных ситуаций», — цитирует журналист The Washington Post Джон Хадсон советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

По данным агентства, пока Байден находился в украинской столице, контроль над воздушным пространством Киева из Польши обеспечивали американские самолеты-разведчики E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint.

Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея
Фотогалерея 

Президент Соединенных Штатов прибыл в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. По данным CNN, рано утром в воскресенье, 19 февраля, его самолет вылетел с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде. Добравшись до Польши, Байден на поезде отправился на Украину, писала New York Times. Как передавала Politico, поездку подготовили «в очень короткие сроки» — примерно за неделю, «с соблюдением строжайшей секретности».

В Киеве американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн, куда войдут артиллерийские боеприпасы, гаубицы, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пообещал новые санкции против Москвы. Свой визит в преддверии годовщины начала военной операции президент объяснил стремлением «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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Несколько часов спустя Байден уехал из Киева. В Белом доме ранее сообщали, что 21 февраля в Польше он встретится с президентом страны Анджеем Дудой и выступит перед лидерами стран восточного фланга НАТО.

Зеленский назвал неожиданный визит Байдена проявлением поддержки для всех украинцев, а также одним из самых важных событий в «истории украинско-американских отношений», передает CNN. Как пишет Sky News, президенты обсуждали среди прочего тему дальнобойного оружия. Власти США ранее исключали отправку Киеву дальнобойных ракет, таких как ATACMS, дальность действия которых достигает 300 км. В российском МИДе заявляли, что подобные поставки станут для Москвы красной линией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Белый дом Украина Киев Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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