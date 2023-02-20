Медведев заявил о полученных Байденом «гарантиях сохранности»

Медведев: массовый отъезд людей с Украины и есть ответ на вопрос, за кем будущее

Байден во время визита в Киев обещал новое оружие. Но люди, по словам Медведева, для Украины важнее, чем снаряды. «Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — считает он

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / Getty Images)

Джо Байден получил некие «гарантии сохранности» перед своим приездом в Киев. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведе в Telegram, комментируя визит президента США в украинскую столицу. Медведев не уточнил, кто именно давал Байдену эти гарантии.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба», — написал замглавы Совбеза, указав также, что на встрече президентов Украины и США «были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа».

При этом, по словам замглавы Совбеза, если оружие западные страны поставляют «вполне исправно», то с населением у Украины «сложнее». Если до присоединения Крыма с стране было более 48 млн человек, то после 2014 года и начала конфликта в Донбассе население страны сократилось.

«Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек», — указал Медведев. Сейчас, по его словам, в стране проживает «20–25 млн человек, не более».

Ранее о том, что Россию предупредили о визите Байдена в Киев, сообщил журналистам советника лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Мы сделали это за несколько часов до его поездки, чтобы не допустить конфликтных ситуаций», — цитировал Салливана журналист The Washington Post Джон Хадсон.

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