«КП» узнала о выписке Анастасии Заворотнюк из онкологической клиники

Анастасия Заворотнюк (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической больницы в Москве, сообщил источник газеты «Комсомольская правда».

«Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев», — сказал собеседник газеты. По информации издания, актриса находилась в частной клинике, где работают российские и израильские врачи, и проходила там терапию.

Представитель Заворотнюк отказался от комментариев для РБК.

То, что актриса проходит лечение, подтвердили ее родные в октябре 2019 года, однако заболевание они не назвали. До этого, в августе 2018 года, издание StarHit сообщило, что у актрисы рак мозга. Тогда представитель актрисы Стас Христов в беседе с РБК опроверг эту информацию.

В 2020 году глава Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в учреждении разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. Тогда ученый отметил, что технология применима в том числе для лечения опухолей головного мозга, подобных тем, которая развилась у Заворотнюк. Родные передали ученым клетки опухоли актрисы, однако ее ситуация «не настолько тревожная», пояснял он.

В начале 2021 года дочь актрисы Анна сообщала, что Заворотнюк находится на лечении, а ее состояние оценивается как тяжелое.