Вучич допустил значительные изменения в зоне спецоперации в ближайшие дни

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Ситуация в зоне проведения военной операции на Украине может значительно измениться в ближайшие дни, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит RTS.

«Из заявлений [президента России Владимира] Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», — сказал глава государства. По словам Вучича, за изменениями на поле боя последуют и политические действия в отношении Сербии со стороны Запада.

В начале февраля Вучич говорил, что из-за конфликта на Украине и отказа ввести санкции против России Сербия потеряла союзников. Глава государства не исключил, что Белграду в какой-то момент все же придется ввести ограничения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Вучича, сказал, что Москва высоко ценит позицию сербского руководства, поскольку понимает, ценой каких усилий сербским властям удается выдерживать давление.

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 20 февраля заявил, что победить Россию на поле боя невозможно и что российские силы будут тем дальше «отодвигать угрозу» от своих границ, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину. Он возложил ответственность за разжигание украинского конфликта и его жертвы на западные элиты и власти в Киеве, для которых, по его мнению, украинский народ — чужой.