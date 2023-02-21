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Минобороны Белоруссии назвало даты учений «Щит Союза» в России

Минобороны Белоруссии: Россия и Белоруссия проведут учения «Щит Союза» с 22 по 26 сентября
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Москва и Минск проведут в России совместные оперативные учения «Щит Союза — 2023» с 22 по 26 сентября. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, его слова приводит телеграм-канал белорусского Минобороны.

«Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки — совместное оперативное учение Вооруженных Сил Республики Белоруссия и Российской Федерации «Щит Союза — 2023», которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября», — сказал Ревенко.

По его словам, сотрудничество двух стран «в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам» усилилось. «Тесное взаимодействие с Российской Федерацией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности», — отметил он.

Белоруссия и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза — 2023» в ноябре прошлого года, сообщал глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

После начала российской военной операции на Украине Россия и Белоруссия не раз проводили совместные учения. В октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск (РГВ) «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

В конце января этого года белорусское Минобороны объявило, что в республике началась совместная штабная тренировка объединенного командования РГВ. Представители российских и белорусских военных ведомств отрабатывали принятие решений на применение группировки войск, чтобы обеспечить «военную безопасность Союзного государства».

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Белоруссия Минобороны учения Россия
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