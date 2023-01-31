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Белорусские и российские военные начали штабную тренировку

В Белоруссии началась совместная штабная тренировка командования региональной группировки
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В Белоруссии начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщает белорусское Минобороны в телеграм-канале.

Представители российских и белорусских военных ведомств будут отрабатывать принятие решений на применение региональной группировки войск, чтобы обеспечить «военную безопасность Союзного государства».

«Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств», — поясняет белорусское Минобороны. Тренировка — один из этапов подготовки к совместным учениям «Щит Союза — 2023», которые будут проходить в России в сентябре.

О создании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» Москва и Минск договорились в октябре 2022 года. С 16 января в Белоруссии проходят совместные летно-тактические учения.

Теги
Белоруссия ВС России группировка войск
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