Марочко заявил о попытках ВСУ разблокировать пути снабжения Артемовска

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украинские военные пытаются разблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска (украинское название — Бахмут), для этого они отправили в район Часов Яра батальон «Айдар», сообщил «РИА Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения «Айдар», — заявил Марочко.

Бои за Артемовск (находится в ДНР в 89 км к северо-востоку от Донецка) идут уже несколько месяцев. 10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части города. Глава ЧВК Евгений Пригожин оценивал, что Артемовск удастся окружить в марте-апреле.

Власти ДНР позже отчитались о взятии под контроль всех высот близ города, в связи с чем у украинской армии остался «фактически один небольшой коридор», который также контролируется Россией. Украинские власти призвали оставшихся жителей Артемовска (по данным на 17 февраля, около 6 тыс. человек) скорее покинуть город из-за тяжелых боев в жилой застройке.