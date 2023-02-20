На востоке Украины объявили воздушную тревогу

В регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога

В регионах на востоке Украины звучат сирены воздушной тревоги, следует из карты официального ресурса оповещения граждан.

В частности, тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

Власти регионов советуют жителям пройти в укрытия.

Днем 20 февраля сигналы воздушной тревоги звучали по всей стране на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. Тогда российская сторона начала наносить ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

За последнюю неделю российская армия нанесла несколько ударов по военным и промышленным объектам Украины. 16 февраля, указывало Минобороны, были поражены заводы, обеспечивавшие украинскую армию топливом, взрывчатыми веществами и порохом. Два дня спустя под удар попали пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе Хмельницкого и склад артиллерийских боеприпасов в этой же области.